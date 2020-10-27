Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 октября 2020: лечатся 204 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 27 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре получают лечение 478 человек. Из них у 204 пациентов официально подтвержден COVID-19. За сутки выписали по выздоровлению девять человек, госпитализировали - 17, скончались трое.

- В реанимационном отделении находится 22 пациента. У трех пациентов, контактировавших с зараженными, только подозревают коронавирус. Также лечение получает 271 пациент с внебольничной пневмонией. За последние сутки поступили 42 пациента с этим диагнозом, скончались двое, выписали по выздоровлению 30, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 74 пациента с COVID-19, из них 13 - это дети. Выписали по выздоровлению одного человека. Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты.