Программу «Школа для родителей» от Хабаровского края победила на Всероссийском конкурсе Фото: Правительство Хабаровского края

Программа «Школа для родителей» от Хабаровского края победила на Всероссийском конкурсе. Главная цель этого проекта - вернуть родителям веру в свои силы и возможности. Автор инициативы Наталья Евтеева - директор регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития.

- Центр помогает детям от трех до 18 лет, молодым людям, родителям, специалистам образовательных организаций края. За последние семь лет в центр обратились более 630 семей, где воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми нарушениями развития, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.

Родителям также оказывают психологическую помощь и поддержку. В центре объединяются мамы и папы в решении общих проблем. Им помогают повышать социальную активность.