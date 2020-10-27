Пешеход погиб в аварии в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровске в минувшие сутки, 26 октября, на улице Суворова случилась смертельная авария. По предварительной информации, машина Honda Civic Ferio двигалась со стороны проспекта 60 лет Октября в сторону улицы Малиновского. В районе дома №80к3 на перекрестке улиц Суворова и Сунгарийской водитель поехал на красный сигнал светофора.

- В результате такого маневра водитель не уступил дорогу переходящим дорогу людям и сбил двух пешеходов. Для них горел зеленый сигнал светофора. После этого водитель скрылся с места ДТП, - рассказали в краевом ГИБДД.

В результате аварии один пешеход погиб, другой получил травмы. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофоров.