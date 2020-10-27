На Большой Уссурийский остров в Хабаровске у властей большие планы ФОТО: аккаунт Елены Грешняковой в соцсети

На Большой Уссурийский остров в Хабаровске у властей большие планы. Недавно завесу тайны приоткрыла Елена Грешнякова, сенатор, представитель Хабаровского края в Совете Федерации. Инициативу она озвучила по итогам работы в Дубне.

- В Доме международных совещаний Объединенного института ядерных исследований этого уникального наукограда мы провели выездное заседание. Сегодня цель - это обеспечение международного лидерства в сфере науки и технологий, - рассказала Елена Грешнякова.

Она отметила, что в Объединенный институт надо представить проект развития Большого Уссурийского острова как инновационного международного научно-технологического центра. В планах властей развивать на территории экологию, медицину, биохимию, фармакологию. Елена Грешнякова намерена прилететь в Хабаровск, чтобы обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами.