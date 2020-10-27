В Хабаровском крае автоматически продлят выплаты семьям с детьми и инвалидам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае автоматически продлят выплаты семьям с детьми и инвалидам. Это необходимая мера безопасности в условиях пандемии. Речь идет, например, о ежемесячной выплате при рождении первого ребенка. Если срок истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплату продлят до исполнения ребенку возраста трех лет.

- В беззаявительном порядке оформят субсидии на оплату жилого помещения на шесть месяцев. Основное условие - если срок ее предоставления истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Людям, имеющим инвалидность, у кого срок переосвидетельствования приходится на период с 1 октября 2020 года до 1 марта 2021 года, инвалидность продлят автоматически на шесть месяцев. Также продлят и ранее назначенные социальные выплаты - ежемесячную компенсацию части расходов по оплате жилого помещения и комуслуг, региональную социальную доплату к пенсии. Доплаты на новый срок получат дети, получающие пенсию по потере кормильца, если их 18-летие приходится на период с 1 октября 2020 года до 1 марта 2021 года.