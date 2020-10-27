Парк Юрия Гагарина продолжают обновлять в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Парк Юрия Гагарина продолжают обновлять в Хабаровске. Рабочие обустраивают внутренние подъезды и газоны, занимаются озеленением. На ремонт из казны краевой столицы выделили около 25 миллионов рублей.

- В планах уложить в общей сложности 11 тысяч квадратных метров асфальта на подъездном пути и внутрипарковой территории, разбить 5850 квадратных метров газонов, высадить 107 деревьев, установить 32 опоры освещения. Закончить все работы строители должны в ноябре, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работы продолжаются на «Космопорте». Напомним, сдать многофункциональный развлекательный центр «под ключ» собираются в мае 2021 года. На сегодняшний день рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, монтируют фасад, устанавливают инженерные системы, обустраивают близлежащую территорию.

Местные власти планируют построить в парке скейт-площадку, организовать занятия воркаутом и планетарий.