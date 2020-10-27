Хабаровский храм и школа будут воспитывать детей и молодежь в духе высоких моральных ценностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровский храм и школа будут воспитывать детей и молодежь в духе высоких моральных ценностей. Учебное заведение №77 заключило договор с храмом святой преподобномученицы Елизаветы. Об этом сообщили в пресс -службе Хабаровской епархии.

Отметим, сотрудничество со школами, которые находятся на территории микрорайона, где расположен приход, налаживают давно. Диакон Евгений Волков, руководитель молодежного отдела Елизаветинского храма, часто посещает школы №№77 и 1. Ученики в свою очередь регулярно посещают храм с экскурсиями и активно участвуют в мастер- классах.

В рамках подписанного договора хабаровский храм и школа будут совместно работать в области воспитания детей и молодежи в духе высоких моральных ценностей и взаимодействовать в области духовно-нравственного воспитания.