В Хабаровске пройдет Кубок края по художественной гимнастике Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдет Кубок края по художественной гимнастике. Состязания проведут с 28 по 30 октября в спортивном комплексе «Олимпия». Среди участниц воспитанницы клубов и спортивных школ краевого центра и Комсомольска-на-Амуре.

- На турнире выступят участницы старших разрядов: первого спортивного, кандидаты в мастера и мастера спорта. Гимнастки разыграют медали в личном зачете и в групповых упражнениях. Будут выступления победителей и призеров первенства и чемпионата Дальнего Востока, которые уже владеют сложными и зрелищными элементами художественной гимнастики, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Предполагается онлайн-трансляция. Так, 28 октября в 9:30 состоится открытие турнира, 29 октября в 10:00 выступят кандидаты в мастера спорта, в субботу, 31 октября, пройдет мастер-класс заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике, многократной чемпионки мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне - Дарьи Дмитриевой в СК «Олимпия». Начало в 14 часов.