В Хабаровском крае поменяют почти 400 лифтов Фото: Ольга КИВА

В Хабаровском крае поменяют почти 400 лифтов. На это по краевой программе капремонта направят почти 900 миллионов рублей из средств собственников. В этом году собираются заменить подъемники в 126 жилых домах.

- План на этот год по замене лифтов в крае почти выполнен. Работы завершились в 120 домах, где полностью обновили 377 лифтов, - прокомментировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Большую часть работ проделали в Хабаровске. На данный момент в городе из запланированных 274 лифтов заменили 250. Стоимость замены превысила 550 миллионов рублей. До конца года новое оборудование появится еще в 11 домах краевого центра.

Как отметили в министерстве ЖКХ края, новые лифты безопасны и оснащены всем необходимым. Ими могут свободно пользоваться инвалиды и маломобильные граждане. В кабинах устанавливают фотобарьеры, поручни, а кнопки содержат азбуку Брайля.