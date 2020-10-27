Несовершеннолетнего поджигателя вычислили в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Несовершеннолетнего поджигателя вычислили в Еврейской автономии. По предварительной информации, по вине подростка сгорели два гаража, один частично пострадал. Огнеборцам пришлось работать в селе Старый Аэропорт.

- Горели неэлектрифицированные деревянные гаражи, обшитые металлом, без отопления. Когда пожарные прибыли, два бокса полностью охватил огонь, пламя перебросилось на третий. Огнеборцы смогли оперативно локализовать возгорание, не допустив дальнейшее распространение. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс -службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в составе следственно-оперативной группы установили личность несовершеннолетнего, виновного в данном пожаре. По данному факту проводится проверка. Ущерб, нанесенный пламенем, устанавливают.

Напомним, в экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру «112».