В Хабаровском крае сдали три новых спортивных объекта Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сдали три новых спортивных объекта. Общественные пространства появились в Хабаровском, Советско-Гаванском и Бикинском районах. Работу выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Жители края все чаще выбирают для благоустройства территории для занятия спортом. В плане на этот год таких объектов более 20. В этот раз сдали хоккейные коробки в селе Восточное и поселке Заветы Ильича, площадку для сдачи нормативов ГТО с полосой препятствий в селе Лермонтовка, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

На строительство каждого спортобъекта направили примерно по 1,8 миллиона рублей. Напомним, в крае в 2020 году собираются благоустроить 118 общественных пространств, в 2021 году - 102. Всего до 2022 года в регионе отремонтируют не менее 445 площадок.