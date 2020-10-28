Два мотоцикла врезались в один минивэн в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Два мотоцикла врезались в один минивэн в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера, 27 октября на улице Воронежской. Машина Маzdа Воngо двигалась со стороны улицы Минской по улице Минометной, выезжала со второстепенной дороги на главную улицу Воронежскую. В районе дома №107 минивэн не уступил дорогу одному мотоциклу Кавасаки, потом второму мотоциклу той же марки, двигавшихся по улице Воронежской со стороны улицы Одесской в сторону улицы Большой. Как результат случилось столкновение.

- В аварии пострадали девушка-пассажир мотоцикла Кавасаки, у нее перелом костей таза, и водители мотоциклов. У одного из них перелом костей левой стопы, перелом обоих предплечий, у второго - тупая травма грудной клетки, тупая травма живота, повреждение внутренних органов, - рассказал информированный источник.

Отметим также, что у водителей мотоциклов и минивэна были при себе водительские права. Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.