В Биробиджане складываться непростая ситуация по коронавирусу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Биробиджане складывается непростая ситуация по коронавирусу. Жителей призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Власти в свою очередь усиливают меры предосторожности от коронавируса. Напомним, средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо носить в общественных местах: магазинах, кафе, ресторанах, общественном транспорте. В автобусах также усилен контроль за соблюдением масочного режима.

- В транспорте люди обязаны быть в масках. Сотрудники полиции совместно с представителями мэрии продолжают проводить мониторинг соблюдения этих требований, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей областной столицы призывают соблюдать меры профилактики, использовать маски и респираторы, перчатки, если вы находитесь в общественных местах. За нарушение режима ношения масок в общественном транспорте предусмотрена административная ответственность.