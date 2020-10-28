На север Хабаровского края привезли передвижную выставку «Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

На север Хабаровского края привезли передвижную выставку «Иннокентий Вениаминов - великий дальневосточник». Организовали ее сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки и автономная некоммерческая организация «Дети и взрослые». Школьники с 19 по 23 октября смогли посетить экспозицию, посвященную деятельности сподвижника генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, первого православного епископа Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, митрополита Московского и Коломенского Иннокентия Вениаминова.

- Также для работников местных учреждений культуры провели образовательный семинар на тему приоритетных направлений деятельности муниципальной общедоступной библиотеки. Участники встречи обсудили вопросы проектной деятельности и инновационных форм работы библиотек, презентовали информационные ресурсы научной библиотеки, определили планы работы на 2021 год, - рассказали в краевом министерстве культуры.