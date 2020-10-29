Обстановка в Хабаровском крае 29 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 29 октября, погода ухудшится на большей территории края, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные (Советско-Гаванский, Ванинский, имени Лазо, Ульчский районы). В Хабаровске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -1 +1, днем +4 +6, ветер северо-западный 8-13 м/с. На юге края осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, ночью -4 +1, днем +2 +7, ветер северный 9-14 м/с. В центральных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -7 +2, днем +1 +10, ветер различных направлений 7-14 м/с. На севере края местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -10 +3, днем -5 +6, ветер западных направлений 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 15618.