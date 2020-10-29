В хабаровской мэрии озвучили расходы на дезинфекцию Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской мэрии озвучили расходы на дезинфекцию. По оценкам специалистов, на эту работу потратили больше 82 миллионов рублей. Начали обработку с марта текущего года. За это время обеззаразили подъезды 2300 многоквартирных домов, в некоторых из них обработка спецсоставами проходила по нескольку раз.

- В адрес администрации города Роспотребнадзор направляет перечень адресов, где живут люди, заболевшие коронавирусом. В эти МКД выезжают сотрудники специализированных лицензированных организаций, которые проводят на местах тотальную дезинфекцию. Всего в мэрию поступило 110 предписаний с рекомендациями по обработке 2300 домов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

При обработке используются разные современные средства, не имеющие резких запахов. Проверить факт выполненных работ можно по документам, которые должны быть в наличии у управляющей компании.