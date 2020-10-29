По телефону горячей линии по коронавирусу хабаровчане жалуются на поликлиники Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске подвели итоги первого дня работы телефона горячей линии по коронавирусу. Напомним, она начала работать вчера, 28 октября. Горожане могут позвонить по номеру 8(4212) 39-61-79.

- Больше всего жалоб поступило на работы больниц. Горожане не могли дозвониться в регистратуру, жаловались на долгое ожидание тестов на коронавирус и очереди на первичные и повторные приемы. И.о. зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов получил эти данные и выехал в медучреждения, - рассказали в краевом минздраве.

Например, в поликлинике №3 вечером пациентов было немного, в регистратуре наблюдали очередь, возникали сложности с приемом звонков. Решили расширить каналы связи, привлечь к работе ординаторов ДВГМУ. Из 19 приглашенных восемь ушли на больничный, трое отказались от трудоустройства.

Подтвердились жалобы на долгое ожидание в очереди в клинико-диагностическом центре. Здесь также пересекались потоки пациентов с признаками ОРВИ и без симптомов простудных заболеваний. Жалобы поступали на работу поликлиник №№ 16, 11 и 5.