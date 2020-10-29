На Хабаровский край обрушится очередная порция осадков Фото: Ольга КИВА

На Хабаровский край обрушится очередная порция осадков. В Советско-Гаванском, Ванинском, имени Лазо и Ульчском районах ухудшение погоды прогнозируют сегодня, 29 октября. Ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные.

- Осадки могут привести к возникновению аварийных ситуаций на электрических сетях, отключению источников энергоснабжения, обрывам проводов. Возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, дорожно-транспортного движения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ожидается образование гололеда. Есть вероятность введения ограничений для пассажирского транспорта междугороднего сообщения на дорогах местного, краевого и федерального значения, авиасообщения. На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Жителей края призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы населенных пунктов.