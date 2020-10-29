Женщина и ребенок пострадали в аварии на улице Клубная в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Женщина и ребенок пострадали в аварии на улице Клубной в Хабаровске. По предварительной информации, пострадавшие находились в машине Toyota Wish, в которую врезался автомобиль Mitsubishi Lancer. Авария случилась в районе дома №20 на улице Клубной.

- Машина Mitsubishi Lancer двигалась по Светофорному проезду со стороны улицы Локомотивная в сторону проспекта 60 лет Октября. На перекрестке улицы Клубной и Светофорного проезда водитель не выполнил требование знака «Уступить дорогу» и столкнулся с автомобилем Toyota Wish, который двигался по улице Клубной со стороны улицы Машинистов в сторону Локомотивного проезда. После столкновения автомобиль Toyota Wish наехал на световую опору, - рассказал информированный источник.

В результате аварии пострадали два пассажира машины Toyota Wish. Женщина и ребенок получили различные травмы. Им понадобилась помощь врачей. Оба водителя на момент происшествия были трезвы. При себе у них были водительские права.