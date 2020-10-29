В Хабаровске превышен эпидпорог по ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске превышен эпидпорог по ОРВИ на 56,3 процента. По статистическим данным, с 19 по 25 октября текущего года в больницы обратились 6221 человек с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции. Это на 816 человек больше, чем за предыдущий отчетный период.

- На протяжении нескольких недель эпидпорог был превышен среди двух возрастных групп - от 7 до 14 лет и с 15 лет и старше. С прошлой недели заболеваемость выросла среди детей в возрасте от трех до шести лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Пока в краевой столице не зафиксировали случаев заболевания гриппом. Зато растет число заболевших внебольничной пневмонией. За предыдущую неделю выявили 800 случаев заражения. Такое количество пациентов медики наблюдают впервые за год.

Жителей и гостей столицы призывают соблюдать нормы личной гигиены и масочный режим. Это поможем минимизировать риски новых заражений.