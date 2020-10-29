Загранпаспорта в Хабаровском крае будут оформлять в «криптобиокабинах» Фото: Правительство Хабаровского края

Загранпаспорта в Хабаровском крае будут оформлять в «криптобиокабинах». Современные устройства для оформления и выдачи документов, содержащих электронный носитель информации, поступили в край.

- Заявителям нужно будет отсканировать в «криптобиокабине» талончик со штрих-кодом, выданный в окне МФЦ. После этого гражданин, следуя голосовым сообщениям и подсказкам на экране монитора, отсканирует отпечатки пальцев и сделает цифровое фото, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

По окончании проверки данных изготавливают паспорт, который заявитель получит в том филиале МФЦ, где оформлял услугу. Идентифицировать получателя документа нового поколения будут с использованием «криптобиокабины».

Первые аппараты установят в филиалах МФЦ в Хабаровске по адресу: улица Серышева, 31Б, в Комсомольске-на-Амуре по адресу: проспект Интернациональный, 10/2. Введут оборудование в эксплуатацию в 2021 году.