Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 29 октября 2020: лечится 181 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 29 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 473 человека. Из них у 181 пациента официально подтвержден COVID-19. За сутки выписали по выздоровлению 26 человек, госпитализировали - 14, скончались четыре человека.

- В реанимационном отделении находятся 26 пациентов. У трех пациентов, контактировавших с зараженными, только подозревают COVID-19. Также лечение получают 289 пациентов с внебольничной пневмонией, за сутки с этим заболеванием госпитализировали 34 пациента, а выписали 11 человек, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 86 пациентов с коронавирусом, из них 16 - это дети. Новых выписанных нет. В городскую больницу №4 госпитализировали 43 человека. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.