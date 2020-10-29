Михаил Дегтярев поехал в Солнечный и Комсомольский районы и в Комсомольск-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев отправился в поездку по Солнечному и Комсомольскому районам и намерен посетить Комсомольск-на-Амуре. Во время рабочего визита врио губернатора Хабаровского края планирует осмотреть школы и другие социальные объекты, встретиться с депутатами муниципальных образований, проконтролировать работы в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Кроме того, назначенный глава региона примет участие в церемонии спуска на воду грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома «Василий Ощепков» и аварийно-спасательного судна ледового класса «Керченский пролив» на Амурском судостроительном заводе, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в конце сентября Михаил Дегтярев опубликовал видео после посещения дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Глава региона лично осмотрел сооружения и оценил обстановку. В частности он отметил, что побывал с комиссией в Амурском и Комсомольском районах, оценил, как прошла защита населенных пунктов от большой воды, осмотрел подтопленные территории, чтобы оценить масштабы бедствия.