В Хабаровске заканчивается ремонт дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске заканчивается ремонт дорог. На стадии завершения сейчас пять объектов. Полностью закончить работу по обновлению трасс планируют к 15 ноября.

- Сейчас дорожники трудятся на улицах Блюхера, Мухина и в переулке Облачном. На эти участки, а также еще на улицах Союзная, Сибирская, Шабадина, Ясная, переулок Забайкальский дорожники зашли, раньше, чем планировалось. Эти объекты намеревались освоить только в 2021 году. Однако работы начали уже в 2020-м на сэкономленные в ходе аукционов деньги, - прокомментировали в пресс -службе городской администрации.

Закончится также реконструкция улицы Краснореченской. Все масштабные работы на ней уже практически завершены. Дорожники устанавливают оставшиеся сегменты металлических пешеходных ограждений, доделывают тротуары в местах примыкания к жилым домам и восстанавливают нарушенное благоустройство.