Военные продезинфицировали остановки Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Военные продезинфицировали улицы краевой столицы. Вчера, 28 октября, спасатели подразделения радиационной, химической и биологической защиты обработали остановки общественного транспорта на улицах Карла Маркса, Большая, Шелеста и Тихоокеанская.

- Дезинфицируют пространства с помощью специальной техники и снаряжения. В обработке остановок общественного транспорта задействовали авторазливочную станцию АРС-14 на базе ЗИЛ-131. Емкость ее цистерны вмещает в себя около 2,7 тысячи литров специального раствора, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что силами сотрудников спасательного центра и Специализированной пожарно- спасательной части регулярно обрабатывают территории и помещения пожарно- спасательных подразделений, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и иных учреждений и объектов в краевом центре.