Хабаровчане скидываются на памятник Геннадию Невельскому ФОТО: Минкульт Хабаровского края

Хабаровчане скидываются на памятник Геннадию Невельскому. Монумент выдающемуся государственному деятелю адмиралу Геннадию Невельскому собираются установить на набережной Хабаровска. На сегодняшний день собрали 1,7 миллиона рублей, но этого не достаточно для реализации задуманного.

- Единственный в Хабаровске памятник Геннадию Невельскому до 1996 года находился возле Дальневосточного художественного музея. Монумент установили в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы, - рассказали в краевом минкульте.

Решение о создании нового памятника приняли в декабре 2017 года. Год назад прошел открытый творческий конкурс на разработку концепции памятника. Свои идеи представили 12 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана и Хабаровского края. По итогам конкурса победил проект действительного члена Российской Академии художеств Салавата Щербакова.

Пожертвования на памятник Геннадию Невельскому можно перевести по реквизитам, указанным на сайте министерства культуры края.