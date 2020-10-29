В Хабаровске стартовал оригинальный «НеЛЕКТОРИЙ» Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске стартовал оригинальный проект «НеЛЕКТОРИЙ». Этот своего рода путеводитель в мире академической музыки придумали в филармонии. Участники мероприятия смогут в непринужденной обстановке послушать лекции. Вход на них свободный или по билетам на концерт, к которому проходит лекция.

- Основная задача проекта - сделать классику ближе и понятнее, а также создать дружественное пространство для развития. На мероприятиях «НеЛЕКТОРИЯ» можно будет подготовиться к концертам, поговорить о музыке с профессионалами, - рассказали в пресс-службе хабаровской филармонии.

К слову, первая лекция пройдет 5 ноября на лекции к концерту «Бетховен, Моцарт, Шуберт». Посетителей убедительно просят соблюдать масочный режим и другие необходимые меры по профилактике новой короновирусной инфекции. Это необходимая мера предосторожности, чтобы минимизировать риски заражения.