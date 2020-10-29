В Хабаровске закончилось расследование дела об организации азартных игр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске закончилось расследование дела об организации азартных игр. По версии следствия, обвиняемый весной 2020 года установил три игровых терминала в отдельном помещении торговой точки, расположенной в Железнодорожном районе краевой столицы.

- Из материалов дела следует, что в июне 2020 года сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками полиции обыскали помещение и изъяли игровые терминалы, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Организатор азартных игр во время расследования дал признательные показания и раскаялся. Обвиняемый рассказал, что игровые терминалы и программное обеспечение к ним приобрел в интернете. На сегодняшний день следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.