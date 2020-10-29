Парламентарии в Хабаровском крае проверили качество благоустройства общественных территорий Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Парламентарии в Хабаровском крае проверили качество благоустройства общественных территорий. Речь идет об объектах, которые привели в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2020 годах. Проверку выполнили по поручению председателя Законодательной думы Хабаровского края Ирины Зикуновой.

- О проделанной работе отчитались депутаты Татьяна Быченко, Наталья Коваленко, Ольга Ушакова, Сергей Лобанов, Руслан Батю, Александр Бруско, Виктор Федореев, Гагик Авагимян, помощник депутата Дмитрия Козлова. Парламентарии и их помощники осмотрели объекты благоустройства, пообщались с подрядчиками и с жителями районов. В большинстве случаев качество работ не вызывало нареканий, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Например, в Комсомольске-на-Амуре депутат по Авиастроительному избирательному округу №17 Руслан Батю посетил аллею по проспекту Копылова в границах улиц от Ленинградской до Уральской, парк имени Ю.А. Гагарина в границах улиц Советская, Калинина, Комсомольское шоссе, а также территорию у многоквартирного дома №80 по улице Лазо. В целом многие жители остались довольны благоустройством. Положительные отзывы граждан также получили депутаты в Хабаровском, Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном, Николаевском, Охотском, имени Лазо районах.

Среди проблемных моментов - отсутствие ограждения и водоотведения в сквере перед заводоуправлением по улице Горького. Скверу не хватает и скамеек. Как отметила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы по вопросам социальной политики, проблемных вопросов от жителей во время таких проверок поступает много. В основном они связаны с дорогами, с придомовыми территориями, с благоустройством. Одним из путей решения является организация территорий общественного самоуправления.