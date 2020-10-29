В Биробиджан привезли первые остановочные комплексы Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджан привезли первые остановочные комплексы. Сейчас подрядчик занимается их сборкой. До конца этой недели ожидают поставку последнее партии. Их установят в рамках реализации мероприятий «Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области».

- В целом обновить планируют 14 остановок в Биробиджане. К сожалению, ну очень медленно работает подрядная организация. Подготовительные работы начались еще летом, но до сих пор еще ни одна посадочная площадка не подготовлена, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик уже уложил брусчатку на месте будущих остановок. Однако после проверки ему высказали ряд претензий по поводу проведенной работы. На сегодняшний день недочеты исправляют. Отметим также, что работы по установке остановочных комплексов планируют завершить до 15 ноября этого года. Если работы будут выполнены не в срок и после приемки найдутся недочеты, то к подрядчику применят штрафные санкции.