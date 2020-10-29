Вопрос с обманутыми дольщиками в Хабаровском крае должны решить до октября 2021 года Фото: Правительство Хабаровского края

Вопрос с обманутыми дольщиками в Хабаровском крае должны решить до октября 2021 года. На это сделал врио губернатора Хабаровского края на заседании рабочей группы. Напомним, на сегодняшний день квартиры в проблемных новостройках ждут более 1 200 человек.

Есть трудности с компанией «Диалог». Продолжается работа по сбору документов для Федерального фонда защиты прав дольщиков, который готов выделить средства на недостроенные дома. Необходим реестр требований кредиторов застройщика, где должны быть отражены все участники долевого строительства. Сделать это нужно до 20 ноября, но часть потерпевших еще не заявили свои требования. Уже оформившие документы граждане обратились к краевым властям с просьбой оказать юридическую поддержку в арбитражном суде.

Как отметил Михаил Дегтярев, сложной остается ситуация с домами на Салтыкова-Щедрина и Кавказской. Здесь наибольшее количество договоров долевого участия. Власти намерены помогать и застройщикам. Например, компания ООО «Застройщик ДВ» на улице Панфиловцев готова возобновить строительство, но не хватает кирпича и железобетона.