Обновленный спорткомплекс открыли в поселке Солнечный в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 29 октября, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев находился с рабочим визитом в Солнечном районе. В районном центре - поселке Солнечный, глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного спорткомплекса.

- Отремонтировать комплекс помогла компания «Транснефть» в рамках инвестиционного соглашения с правительством Хабаровского края. На обновление направили 164,8 миллиона рублей. На эти деньги восстановили крышу и подвальные помещения, а также заменили инженерное оборудование, тепловые сети и канализацию, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

После капитального ремонта школьникам доступны занятия в универсальном, гимнастическом и тренажерном залах, в двух бассейнах Отметим также, что в спорткомплексе одновременно могут находиться около 100 человек. Объект стал доступен для маломобильных граждан.