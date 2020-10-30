Обстановка в Хабаровском крае 30 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 30 октября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -1 +1, днем +7 +9, ветер юго-западный 5-11 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -4 +1, днем +2 +7, ветер северо-западный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшие осадки, ночью -12 +5, днем +1 +10, ветер западный, юго-западный 5-12 м/с. На севере края местами небольшие осадки, ночью -3 -10, днем -5 +1, ветер северный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом составляет 15838, выздоровели 11236, скончались 130. За последние сутки выявили 220 новых случаев заражения.