В Еврейской автономии названия улиц переведут на идиш Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономии названия улиц переведут на идиш. Терминологическая комиссия уже работает над этим. Ее участники недавно утвердили написание на идиш названий 20 улиц Биробиджана. Несколько из них будут продублированы в качестве названий автобусных остановок в областном центре.

Одна из задач, которую выполняет комиссия - это пропаганда широкого публичного употребления языка идиш для сохранения историко-культурного наследия региона и его самобытности.

- Еврейскую автономную область создали люди, приехавшие из разных уголков мира, идиш был языком их общения, на нем рождались литературные произведения писателей и поэтов из числа первостроителей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Авторы инициативы считают, что использование идиша в быту - это наглядное проявление связи поколений. Своего рода долг перед теми, кто создавал нашу малую родину.