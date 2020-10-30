В Хабаровском крае осудят банду за серию краж из квартир Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае осудят банду за серию краж из квартир. По версии следствия, злоумышленники покидали чужое жилье, прихватив бытовую технику, деньги и огнестрел. Однажды они забрали патроны, которые позже пытались сбыть вместе с оружием.

- Среди фигурантов шесть жителей поселка Новый Ургал в возрасте от 19 до 24 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Организатором был 21-летний обвиняемый. Подозреваемые с апреля 2018 года по февраль 2020 совершили в общей сложности 10 противоправных эпизодов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от действий фигурантов оценили в сумму больше четырех миллионов рублей. Расследование уголовного дела проводили по статьям уголовного кодекса «Кража», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Материалы находятся в суде на рассмотрении.