В Хабаровском крае осудят предприимчивого технического директора рыбодобывающей компании Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае осудят предприимчивого технического директора рыбодобывающей компании. По версии следствия, фигурант 21 сентября 2019 года предложил взятку сотруднику полиции - участнику рейда «Путина-осень 2019». За вознаграждение последний не принимал мер по выявлению и пресечению фактов незаконной рыбодобычи в Ульчском районе. Злоумышленник передал полицейскому контейнеры с икрой рыб лососевых видов общим весом 26,5 килограмма, после чего был задержан с поличным.

- Во время расследования выяснили, что осенью 2019 года по указанию технического директора компании рыболовные бригады выловили рыбы в завышенном объеме, то есть больше предоставленной квоты в 18 тонн. Тем самым рыбному хозяйству Российской Федерации был причинен ущерб в сумме свыше 79 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На имущество фигуранта и компании наложили арест. Расследование уголовного дела закончилось, материалы передадут в суд на рассмотрение.