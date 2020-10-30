Должников по налогам в Хабаровске продолжают вычислять на дорогах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Объем задолженности по налогам у жителей Центрального района превышает 40 миллионов рублей. Таких должников в Хабаровске продолжают вычислять на дорогах совместными усилиями сотрудников комитета по управлению районом, ГИБДД, федеральной налоговой службы, районного отдела службы судебных приставов.

- За 2019 год смогли возместить порядка 300 тысяч рублей в городскую казну, итоги 2020-го года подведут позже. Это результат рейдов и проверок, изначальная цель которых информировать хабаровчан о необходимости вовремя оплачивать имущественные налоги, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что за неуплату налогов у должников за последний месяц арестовали автосервис, полбани, производственные помещения, телевизор, игровую приставку и автомобили. Напомним, налог надо заплатить до 1 декабря.