Родители в Хабаровском крае оценят качество горячего питания в школах Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители учеников с первого по четвертый класс в Хабаровском крае оценят качество горячего питания в школах. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте «Госуслуги». Мамы и папы смогут оставить свой отзыв и предложения по организации горячего питания в школе, где учится их ребенок. Напомним, чтобы воспользоваться сервисом, надо сначала зарегистрироваться, если ранее эта процедура не была пройдена.

- Исследование проводят с целью контроля в сфере школьного питания и повышения уровня его качества. Обратная связь от родителей поступает в школы для дальнейшего рассмотрения. За последний месяц специалисты уже получили и отработали более 90 отзывов, полученных через портал «Госуслуги», - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

В министерстве продолжает работать телефон прямой линии, посвященный организации в школах бесплатного горячего питания. Жалобы и предложения принимают по телефону (4212) 42-13-31. Специалисты с начала учебного года уже приняли 81 звонок, из которых в октябре - 17.