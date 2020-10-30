Хабаровчан объединит «Ночь искусств» ФОТО: Дальневосточный художественный музей

Хабаровчан объединит всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». До пандемии мероприятия ежегодно проводили в очном формате, в этом году событие пройдет в виртуальной форме. Его запланировали на 3 ноября, начало в 19:00 в Дальневосточном художественном музее.

- По задумке организаторов, 3 ноября на официальном сайте музея разместят видеосюжеты. Среди них - фотоколлаж «Искусство объединяет», приглашение к путешествию «Открытые фонды», ноябрь - время именинников. Также будет экскурсия по выставке «Юрий Быков. Модус ретроспективы» (к 70-летнему юбилею художника) и мастер-класс «Расписная птичка», - рассказали в Дальневосточном художественном музее.

В программе также история одного экспоната - тетрадь офортов «Зеленая кошка», экскурсия по выставке декоративно-прикладного искусства «Ремесленное чудо», визит в арт-гостиную. Присоединяйтесь, будет интересно.