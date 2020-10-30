В Хабаровском крае более 700 активистов оформили личную книжку добровольца Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае более 700 активистов оформили личную книжку добровольца. Документ выдают тем, кто уже является или только планирует стать волонтером. Это своего рода аналог трудовой книжки, где будут записывать данные добровольца о его стаже, дополнительной подготовке и поощрениях.

- Личная книжка действительна на всей территории страны и дает некоторые ощутимые бонусы. Например, в вузах при поступлении могут добавить к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтерский опыт, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы получить книжку, обращайтесь в «Краевой центр молодежных инициатив» в Хабаровске или в «Дом молодежи» в Комсомольск-на-Амуре. Напишите заявление и соглашение на обработку персональных данных, приложите две цветные фотографии 3х4 сантиметра, копию паспорта и документ об образовании. Бланки на сайте. Подробная информация по телефону (4212) 32-30-70, по получению карты волонтера по телефону (4212) 30-30-32 или по адресу электронной почты kvc@molkhv.ru.