Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений в Хабаровском крае 3 и 4 ноября 2020 года Фото: Почта России

3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября (среда), - это выходной день для всех отделений, кроме нескольких круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.