Со двора частного дома под Хабаровском эвакуировали раненную косулю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае с начала года зафиксировали в общей сложности 213 обращений по конфликтным ситуациям с дикими животными. Члены оперативной группы выезжали по «сигналам» на места с целью проверить обстоятельства инцидентов. Из всех обращений подтвердилось 76 конфликтных ситуаций.

- В период с 22 по 29 октября 2020 года отметили две конфликтных ситуации с дикими животными на территории региона. Сначала 28 октября гималайский медведь без остановок пробежал по окраине поселка Гурское, расположенного в Комсомольском районе, и скрылся в ближайшем лесном массиве, - рассказали в краевом минприроды.

В этот же день на территорию частного дома в селе Малышево Хабаровского района забежала косуля. Животное поранилось о сетку-рабицу. Травмированного зверя забрали сотрудники «Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» и передали в хабаровский региональный Фонд сохранения биологического разнообразия и реабилитации диких животных «Утес» для реабилитации.