Очень страшное кино: топ-5 самых популярных ужастиков от Мегафон ТВ

МегаФон проанализировал предпочтения пользователей стримингового сервиса МегаФон ТВ в Хабаровском крае и составил топ-5 хорроров с самым большим числом просмотров.

Фильмы ужасов у пользователей сервиса в Хабаровском крае опережают по количеству просмотров комедии, триллеры и мелодрамы, но при этом уступают фантастике, боевикам и мультфильмам.

Чаще всего среди кинолент для бесстрашных с начала года в Хабаровском крае смотрели фильм «Под водой», в котором героиня Кристен Стюарт на дне Марианской впадины сражается с подводными монстрами. На втором месте - хоррор «Тихое место» с участием Эмили Блант о борьбе семьи за выживание в мире, оккупированном пришельцами с экстремально развитым слухом.

Третьей по количеству просмотров стала вышедшая в прошлом году экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон», в которой снялись Юэн Макгрегор и Ребекка Фергюсон. На четвертом месте - «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс в роли женщины, преследуемой ставшим невидимым бывшим. И замыкает топ-5 хорроров на МегаФон ТВ еще одна экранизация Стивена Кинга - «Оно 2».