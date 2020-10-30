Жители Солнечного района встретились с врио губернатора Хабаровского края Фото: Александр Янышев

Накануне Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, побывал с рабочим визитом в Солнечном районе. В рамках рабочей поездки назначенный глава региона встретился с местными жителями и обсудил с ними текущие проблемы и вопросы.

- На встрече были муниципальные депутаты, главы населенных пунктов Солнечного района, руководители учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры, предприниматели и общественные активисты. Михаил Дегтярев изначально нацелил аудиторию на совместную работу во благо людей, живущих в Хабаровском крае, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Врио губернатора отметил, что руководители - от высшего до низового звена - ответственны за то, чтобы начатые проекты доводились до конца, чтобы каждый житель региона чувствовал заботу власти. Он акцентировал внимание на том, что все работают на один результат. Каждому надо работать и приносить пользу на своем месте - от депутата до инженера.

В присутствии Михаила Дегтярева местные жители задали вопросы по ремонту межпоселенческих дорог, дороговизны тарифов ЖКХ, низких доходов населения и трудностей с поиском работы, лесовосстановления и благоустройства общественных территорий.