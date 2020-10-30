Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 30 октября 2020: лечатся 182 человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 30 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска- на- Амуре лечатся 475 человек. Из них у 182 пациентов подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выписали по выздоровлению семь человек, госпитализировали восемь, скончались двое.

- В реанимационном отделении находится 25 пациентов. У 290 пациентов подтверждена внебольничная пневмония. За минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 24 пациента, выписали по выздоровлению 19, скончались трое, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 90 пациентов с COVID-19, из них 16 - это дети. За минувшие сутки выписали по выздоровлению одного человека. В городскую больницу №4 госпитализировано 43 человека. Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.