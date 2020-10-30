Дорогим топливом в аэропорту Хабаровска занимаются антимонопольщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогим топливом в аэропорту Хабаровска занимаются антимонопольщики. Напомним, в 2016 году во время проверки выяснилось, что компания ООО «ТЗК-Аэро» нарушила требования закона о защите конкуренции и установила монопольно высокую цену реализации авиационного топлива в аэропорту в 2013-2014 годах.

- Тогда компании выдали предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и выписали штраф в сумме 51 521 645,16 рубля. В 2019 году хабаровское УФАС России повторно возбудило дело в отношении фирмы по факту установления монопольно высокой цены на авиационное топливо в том же аэропорту, - прокомментировали в пресс-службе регионального УФАС.

В ведомстве также отметили, что в целом вопросы стоимости авиатоплива и услуг операторов топливо-заправочных комплексов находятся на контроле президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России.