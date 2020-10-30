Хабаровские антимонопольщики возбудили первое дело из-за дорогого бензина Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровские антимонопольщики возбудили первое дело о поддержании цен на бензин картелем из шести компаний. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. К слову, ранее Михаил Дегтярев не раз обращал внимание на эту проблему. Он заявлял, что рост цен на бензин на АЗС в регионе имеет признаки картельного сговора и попросил ФАС подключиться к обсуждению вопроса ценообразования на бензин в регионе.

Отметим также, в ведомстве намерены детально разобраться в ситуации и не только в Хабаровском крае. Об этом также заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, комментируя проблемы с топливообеспечением и ценах на заправках на Дальнем Востоке.

По мнению автомобилистов, проблема назрела уже давно. Например, водитель Александр Д. рассказал, что за последнее время цена идет вверх очень динамично. Например за последний квартал, по наблюдениям, цена на топливо за литр увеличилась больше чем на рубль. Он заправляет 55 литров по 47,20 рублей, то есть тратит 2596 рублей. К слову, год назад стоимость топлива была в районе 40 рулей за литр (самое минимальное, что удавалось найти).