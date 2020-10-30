Заповедник в Хабаровском крае принимает заявки на новогодние экскурсии Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Заповедник «Комсомольский» в Хабаровском крае принимает заявки на новогодние экскурсии. В гости приглашают учеников 1-4 классов. Школьники 1-4 классов с 22 по 29 декабря смогут побывать на новогодней театрализованной экскурсии «Тропою заповедных жителей» по Силинскому лесу в Комсомольске-на-Амуре.

- Организаторы включили в программу таинственные приключения по заснеженной экологической тропе, различные препятствия, которые предстоит преодолеть участникам вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и лесными жителями, катание на горке и чаепитие в визит-центре, - рассказали в «Заповедном Приамурье».

Авторы инициативы считают, что такой отдых поможет детям расслабиться и отдохнуть от домашних «посиделок» на свежем воздухе, не выезжая за пределы города. Заявки принимают на коллективы от 10 до 30 человек по телефону: (4217) 54-40-14 (отдел экологического просвещения), в рабочие дни с 9:00 до 17:00.