В хабаровском долгострое на улице Алексеевской запустили отопление

В хабаровском долгострое на улице Алексеевская запустили отопление Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском долгострое на улице Алексеевской вчера, 29 октября, запустили отопление. В целом дом на сегодняшний день готов на 95 процентов. Работы в нем продолжаются согласно графику. На сегодняшний день в квартирах красят потолки, клеят обои, укладывают линолеум, монтируют сантехнику и электросети, занимаются остеклением балконов.

- Уже закончились работы по благоустройству придомовой территории. Здесь уложили асфальт в проездах, смонтировали лотки водоотведения, сделали тротуары, детскую и хозяйственную площадки. На баскетбольной площадке поставили игровое оборудование, а на газонах высадили молодые деревья, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Застройщик также учел пожелания жильцов и вынес место для сбора ТКО за территорию дома, оборудовав его капсульным мусоросборником. Сдать здание в эксплуатацию планируют в декабре.