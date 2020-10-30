Первые итоги выполнения нацпроектов подвели в Хабаровском крае Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Итоги выполнения нацпроектов за 9 месяцев 2020 года подвели в Хабаровском крае. На сегодняшний день в регионе ведут активную работу в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». По каждому из этих направлений разработали и утвердили 52 региональных проекта.

- Например, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 75 общественных территорий в 43 муниципальных образованиях, получили деньги под расселение более 300 граждан из аварийного жилья, начали строительство детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Врио губернатора Михаил Дегтярев поставил задачу сформировать пул лучших практик, реализованных и в крае, и за его пределами, который будут применять в своей дальнейшей работе для улучшения условий жизни жителей региона.